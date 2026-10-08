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Прокурор потребовал приговорить нейрохирурга Марадоны к 12 годам лишения свободы.

После более чем 40 судебных заседаний прокурор Патрисио Феррари потребовал приговорить нейрохирурга Леопольдо Луке, который оперировал Диего Марадону, к 12 годам лишения свободы.

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