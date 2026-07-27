Китайские врачи излечили уникальное заболевание кожи головы

Китайские врачи из Уханя помогли 23-летнему Сяо Ли, страдавшему от редкого заболевания кожи головы. Специалисты растягивали здоровую кожу для замены поражённой и успешно провели операцию, улучшив качество жизни пациента за 11 месяцев.
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