Китайские врачи излечили уникальное заболевание кожи головы

Китайские врачи из Уханя помогли 23-летнему Сяо Ли, страдавшему от редкого заболевания кожи головы. Специалисты растягивали здоровую кожу для замены поражённой и успешно провели операцию, улучшив качество жизни пациента за 11 месяцев.