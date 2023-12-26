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Власти хотят запретить пробивать на кассе просроченные и украденные лекарства

Власти хотят запретить пробивать на кассе просроченные и украденные лекарства

Нацеленный на защиту прав и интересов потребителей, вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил нескольким министерствам разработать проект постановления правительства, направленный на запрет реализации нелегальных и просроченных лекарств.

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