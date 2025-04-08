Украина национализировала активы российского олигарха Олега Дерипаски на $49 млн

Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста о взыскании в пользу государства продукции и сырья стоимостью более 2 млрд гривен (по курсу 49 млн долларов), которыми владел российский олигарх Олег Дерипаска.
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