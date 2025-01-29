Российский астроном заявил о возможности столкновения астероида с Землей

Астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий допустил в беседе с РИА Новости, что открытый астрономами в декабре 2024 года астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей в 2032 году.