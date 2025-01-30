Женщина покусала полицейских при задержании в аэропорту на Камчатке

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 27-летняя женщина покусала сотрудников полиции, когда они пытались ее задержать за агрессивное поведение в аэропорту Елизово имени Витуса Беринга, сообщила пресс-служба транспортной полиции Дальнего Востока.
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