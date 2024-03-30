Почему эгоистам нравится Запад

В основном западная идея — это индивидуальный успех, индивидуальное счастье, поэтому эгоистам нравится Запад, и все эти истории личного успеха — как поднялся тот или иной бизнесмен, спортсмен или другая знаменитость.
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