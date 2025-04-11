В суде Петербурга начали слушать дело экс-директора частной скорой Coris Авербаха. Авербаху вменяют организацию незаконной миграции.
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В суде Петербурга начали слушать дело экс-директора частной скорой Coris Авербаха. Авербаху вменяют организацию незаконной миграции.