“Основной удар впереди”, – Настя Ивлеева скоро может покинуть Россию

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Всего хорошего, ровного пути!!!
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9 час.
КМ
Кирилл Мелькумов
Санными тряпками её из Страны!!! К своим на родину!!!
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7 час.
Л
Людмила
Многие спокойно вздохнут и пожелают не возвращаться.
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2 час.

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