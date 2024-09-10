API Яндекс Карт добавили поддержку Flutter в решения MapKit SDK и NaviKit SDK

Команда API Яндекс Карт внедрила поддержку фреймворка Flutter в решения MapKit SDK и NaviKit SDK. Благодаря добавлению Flutter компании смогут снизить общую стоимость разработки, тестирования и поддержки мобильных приложений, в которые интегрированы геосервисы Яндекса.
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