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API Яндекс Карт добавили поддержку Flutter в решения MapKit SDK и NaviKit SDK

Команда API Яндекс Карт внедрила поддержку фреймворка Flutter в решения MapKit SDK и NaviKit SDK. Благодаря добавлению Flutter компании смогут снизить общую стоимость разработки, тестирования и поддержки мобильных приложений, в которые интегрированы геосервисы Яндекса.

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