Гелиевый криостат, атомарные пучки и турбомолекулярные насосы: УрФУ создает вторую в России установку для моделирования космических условий

Уральский федеральный университет (УрФУ) в Екатеринбурге готовится к запуску второй сверхвысоковакуумной криогенной установки в Лаборатории астрохимических исследований, которая позволит углубить изучение межзвездного льда и процессов, происходящих в космосе.
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