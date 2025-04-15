Гелиевый криостат, атомарные пучки и турбомолекулярные насосы: УрФУ создает вторую в России установку для моделирования космических условий

Уральский федеральный университет (УрФУ) в Екатеринбурге готовится к запуску второй сверхвысоковакуумной криогенной установки в Лаборатории астрохимических исследований, которая позволит углубить изучение межзвездного льда и процессов, происходящих в космосе.