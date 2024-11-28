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Царьград

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Враг атакует. 25 украинских дронов были уничтожены системами ПВО русской армии в четырёх регионах России

Враг атакует. 25 украинских дронов были уничтожены системами ПВО русской армии в четырёх регионах России

Украинские боевики продолжают проводить атаки дронами-камикадзе по территории русского государства.Стало известно о том, что дежурными расчётами средств ПВО России за ночь на 28 ноября ликвидировано 2 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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