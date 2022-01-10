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Линекер об отмененном голе «Астон Виллы»: «Странное вмешательство ВАР. Казалось, что искали повод»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на решение судей отменить гол Дэнни Ингза в матче Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой» (1:0, второй тайм).

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