Группа пожизненно осужденных обратилась в МО с просьбой отправить их на СВО

Более десятка осужденных к пожизненному лишению свободы написали коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину и министру обороны Андрею Белоусову с просьбой отправить их в зону спецоперации, сообщает сайт MK.
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