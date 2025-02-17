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На юг ЦФО придут аномальные морозы и обильный снег

На юг ЦФО придут аномальные морозы и обильный снег

По последним прогнозам, в Центральном федеральном округе ожидается аномальное понижение температуры. В ряде южных районов выпадет снег, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова в понедельник, 17 февраля, ТАСС.

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