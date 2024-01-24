Однажды Оскар Уайльд сказал: «Жизнь подражает искусству даже больше, чем искусство подражает жизни». И после просмотра фотографий, которые мы собрали для вас ниже, эта фраза начинает приобретать все больше и больше смысла… .
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