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22 фото, на которых не разберешь, где жизнь, а где — искусство

22 фото, на которых не разберешь, где жизнь, а где — искусство

Однажды Оскар Уайльд сказал: «Жизнь подражает искусству даже больше, чем искусство подражает жизни». И после просмотра фотографий, которые мы собрали для вас ниже, эта фраза начинает приобретать все больше и больше смысла… .

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