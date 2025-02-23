Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем защитника Отечества

Политика как она есть

Президент РФ Владимир Путин направил поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с Днем защитника Отечества, отметив, что искренняя любовь к Отчизне сегодня вдохновляет воинов России сражаться за свободу и независимость Родины.