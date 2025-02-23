Политика как он...
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Политика как она есть

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Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем защитника Отечества

Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем защитника Отечества

Президент РФ Владимир Путин направил поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с Днем защитника Отечества, отметив, что искренняя любовь к Отчизне сегодня вдохновляет воинов России сражаться за свободу и независимость Родины.

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