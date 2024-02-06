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Акунин и Арестович заочно арестованы в России

Акунин и Арестович заочно арестованы в России

Суд заочно арестовал Акунина и Арестовича в России.По первому фигуранту собственно осталось лишь лишить его возможности зарабатывать хоть копейку в России + по новому закону открыты возможности связанные с конфискацией имуществва Акунина по статье за распространение фейков о ВС РФ.

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Комментарии
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А
Александр24
А вот Моссад отлавливал своих врагов и тайно вывозил для суда в Израиль. Слабо? В крайнем случае, судить заочно, а приговор приводить на месте. (Не обязательно смертельный приговор, возможно просто обеспечить пожизненную инвалидность, дабы эта жизнь мёдом не казалась).
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