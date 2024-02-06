Акунин и Арестович заочно арестованы в России

А

Александр24

А вот Моссад отлавливал своих врагов и тайно вывозил для суда в Израиль. Слабо? В крайнем случае, судить заочно, а приговор приводить на месте. (Не обязательно смертельный приговор, возможно просто обеспечить пожизненную инвалидность, дабы эта жизнь мёдом не казалась).