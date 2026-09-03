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Царьград

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Протоиерей Смирнов объяснил, почему ходить в храм и быть христианином — не одно и то же

Протоиерей Смирнов объяснил, почему ходить в храм и быть христианином — не одно и то же

Посещение храма не делает человека христианином без покаяния.Протоиерей Димитрий Смирнов, чьи слова приводит дзен-канал «Смотри в себя», неоднократно обращал внимание на то, что формальное посещение храма не делает человека христианином.

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