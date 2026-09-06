Возмездие за атаки: ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву, Одессе и пункту пропуска «Орловка» Юлия ЧелкановаВ ночь на 1 сентября Вооруженные силы России провели масштабную ответную операцию, нанеся комбинированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины.