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Возмездие за атаки: ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву, Одессе и пункту пропуска «Орловка»

Возмездие за атаки: ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву, Одессе и пункту пропуска «Орловка»

Возмездие за атаки: ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву, Одессе и пункту пропуска «Орловка» Юлия ЧелкановаВ ночь на 1 сентября Вооруженные силы России провели масштабную ответную операцию, нанеся комбинированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины.

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