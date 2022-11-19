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ФФКР объявила требования для допуска к прыжковому турниру: женщины должны исполнить любой элемент ультра-си, мужчины – по два четверных

Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала требования для участников чемпионата России по прыжкам, который пройдет 3-4 декабря в Санкт-Петербурге.

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