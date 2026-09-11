Житель Бодайбо «майнил» криптовалюту за чужой счёт и попал под суд

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Бодайбо. Мужчину обвиняют в том, что он почти четыре года незаконно добывал криптовалюту в арендованном цехе, подключив оборудование к электросетям в обход счётчиков.