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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Ак Барса» о Лукоянове: «Возможно, он покинет клуб. Если какие-то вещи исправятся, он может остаться, но шанс невелик»

Генеральный менеджер «Ак Барса» в понедельник сообщил, что игрок может покинуть клуб. «Мы с Артемом играли, у нас хорошие отношения.

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