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Российские ученые разработали средство от выпадения волос на основе необычного ингредиента

Российские ученые разработали средство от выпадения волос на основе необычного ингредиента

Ученые кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХа) разработали линейку косметических продуктов для ухода за волосами на основе необычного ингредиента.

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