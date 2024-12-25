Российские ученые разработали средство от выпадения волос на основе необычного ингредиента

Ученые кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХа) разработали линейку косметических продуктов для ухода за волосами на основе необычного ингредиента.
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