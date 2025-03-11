Русская весна
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Русская весна

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Поступление денег на банковскую карту от неизвестного отправителя может быть началом мошенничества

Поступление денег на банковскую карту от неизвестного отправителя может быть началом мошенничества

В Госдуме рассказали, как мошенники могут использовать схему с неожиданным переводом денег жертве. Поступление денег на банковскую карту от неизвестного отправителя может быть как просто ошибкой, так и началом мошенничества, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

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