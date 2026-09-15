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Медицина 2.0

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Диетолог Пономарева объяснила, почему нельзя пить смузи на завтрак

Диетолог Пономарева объяснила, почему нельзя пить смузи на завтрак

Когда утром нужно быстро, многие берут смузи. Готовите ли вы его сами или покупаете — смузи вкусны и практичны.

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