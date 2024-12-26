Валттери Боттас: Быть резервистом Mercedes может быть болезненно

Валттери Боттас: Быть резервистом Mercedes может быть болезненноStake F1 Team MediaHub Финн Валттери Боттас признал, что переход в Mercedes в качестве резервного пилота может быть болезненным для него, поскольку он хочет участвовать в гонках.
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