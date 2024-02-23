Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 210 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    А также всех прочих рабочих, инженеров, электриков, скотников. По статистике поддерживают процентов 80? Пенсионеров т..."Сашка пошёл прот...
  • Сергей Туренко
    Нужно выйти из МОК и ВАДА, прекратить финансирование. Россия в содружестве с БРИКС и другими не поддерживающих ПИНДОС...Россия отменила О...
  • Александр Юткин
    Patriot’ы бегают вдоль нашей границы как одноименные снегоуборщики. Не охоту на них надо, а контроль и уничтожение ка...Свален А-50, НЛМК...

Эксперт раскрыла, какие продукты строго-настрого запрещено разогревать в микроволновке

Эксперт раскрыла, какие продукты строго-настрого запрещено разогревать в микроволновке

Врач Римма Мойсенко объяснила, почему продукты с жирами не стоит помещать в СВЧ-печьВрач-диетолог Римма Мойсенко рассказала, что некоторые продукты могут становиться вредными при разогревании в микроволновке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору