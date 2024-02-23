Эксперт раскрыла, какие продукты строго-настрого запрещено разогревать в микроволновке

Врач Римма Мойсенко объяснила, почему продукты с жирами не стоит помещать в СВЧ-печьВрач-диетолог Римма Мойсенко рассказала, что некоторые продукты могут становиться вредными при разогревании в микроволновке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии