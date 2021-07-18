СБУ вызвала министра обороны России на следственные действия 

Политика как она естьПолитикаСБУ вызвала министра обороны России на следственные действия Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу на следственные действия.Вернуться к статье4026НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМедбратОни чо, бессмертные?МихаилСыкотно, но сколько фарсаМихаилЭто они серьёзно или 95 квартал рулит?Денис ВолковИ что они спокойно будут сидеть и ждать его? Видно решили что пора валитьВиктор АсманкинА вызволка у этих упырей отросла- пора отсекатьОzzи О ОБилетов не достать , все раскуплены за два месяца ,Vasja ChabibulinШойгу придэ порядок наведэ. Готовятся встречать с цветами.Павел ЛазаревНарод ликует и переобувается!Игорь ТальковСледак СБУ обкурился и выписал повестку.Юрий НиколаевТоварищ Министр Обороны РФ! Вам НЕПРЕМЕННО следует явиться на эти " следствия"! И прихватить с собой АДВОКАТОВ которые будут составлять пару тройку дивизий ВДВ, пару тройку полков танковых войск, Несколько эскадрилий Сушек и Мигов, и в Мариупольский порт должны прибыть несколько мало тоннажных ракетных кораблей с калибрами. И провести следственные действия, только С НИМИ, а не с нами!!!Светлана СвободнаяДавненько я не "ржала" в голос...Макс ЧерноволСмешно, ага.Зайцев Виктор Зайцев ВикторКак погоняло этого придурка... старший следователь главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко, что ли? Он реально ТУПОЙ или просто прикалывается? Так юмора в общем-то маловато. И вот с такими чинушами эта "незалэжная от ума" претендует на "государственность". Просто какой-то хутор РАГУЛЕЙ!ИИринаВызвали? значит прибудет! Вот только вещички соберёт и сухой паёк в вещмешок сложит.ВМВиктор МихайловКакой-такой Мариуполь !? Сразу в Киев в составе голубых беретов ! Дебилы , мля !Виталий ТатариновРЕБЯТ ИЗ ВДВ НА ЭКСКУРСИЮ ВОЗЬМЁТАнатолий Селивановвежливые люди скоро прийдут в бандерохохляндию и все "себеу" будет в полном дерьмеБорис ФедотовШойгу приедет...и не один, а с зелёными человечками.....пизда хохлопидорам...Евгений ГоголевТак он, эти хохлы, что и тяжёлые наркотики узаконили?Владимир ЛисуковВсесильное СБУ забурело. Купите на базаре петуха и долбите ему мозги, а россиянам не надо, они скоро будут на Дерибасовской.Сергей БукинСегодня с утра попалась эта новость и мне подумалось: а почему сразу не Путина? Боятся?кормчийДядя Саша PolichekОпять! Вот же шуты гороховые! А ведь допросятся!Юрий МатренинВидимо новый урожай мухоморов собрали.Юрий СедовКонечно прибудет! Надо только уточнить транспорт и сопровождение!Елена МамоноваОчень страшно за Украину,ведь конченные дебилы у власти там и хоть бы пожаловались,может за нормальных бы сошлиАлександр ИвановНу вот и повод навестить Хохляндию в сопровождении парочки армий!! Ведь сами просили, надо уважить, дураков!! ЕС обделается но приход по официальному приглашению!!Ильмира ЗалееваСовсем дебилы.... По ходу мозгов у правящей страной администрации вообще нет. Чем дальше в лес, тем больше дров. А бежать то, куда будете????АНонимКАКуда бежать они уже знают. Утомились ждатьStrannik WeidПрибудет вовремя с бригадой псковских адвокатовАНонимКАзнатные адвокаты, агаСГСергей Гре_вДопросить Папу Римского, Бидона и Путена. В разных кабинетах. А потом очная ставка и перекрестный допрос. В результате Зеля - Папа Римский, Гройсман - през США, а Яйценюх - президент России. И присоединить Израиль к украине с переносом столицы в Тель-Авив.Валерий ФедосеевЭто очередной фейк, или в хохлосрани всё дебильё из хуторского навоза вылезло?Медбратне фейк))) с утра на первых страницахМедбратМИД Украины: Если Шойгу не явится 20 июля на допрос в Мариуполь, мы засчитаем России техническое поражение в войне.ВТВячеслав ТарасовСергею Кужугетовичу пора "ехать", иначе этот "дом для умалишенных" не ликвидировать.Гаражный кооператив ЛАДАВладимир Владимирович! Да отпустите министра обороны на допрос в СБУ или пусть пошлёт своего зама Тополька, пора кончать эту волынку.Александр Руснадо ехать Шойгу.... с Кантемировской Дивизией...Александр ГорбуновВот дебилы то, они даже понятия не имеют, что с ними будет по приезду Шойгу.А КудасовТут эти украинцы действуют по принципу "хоть не догоним, но согреемся". Ну не сидели же сложа руки.Комментировать
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