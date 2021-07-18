Политика как она есть

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СБУ вызвала министра обороны России на следственные действия 

СБУ вызвала министра обороны России на следственные действия 

Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу на следственные действия.

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4026
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Медбрат
Они чо, бессмертные?
Михаил
Сыкотно, но сколько фарса
Михаил
Это они серьёзно или 95 квартал рулит?
Денис Волков
И что они спокойно будут сидеть и ждать его? Видно решили что пора валить
Виктор Асманкин
А вызволка у этих упырей отросла- пора отсекать
Оzzи О О
Билетов не достать , все раскуплены за два месяца ,
Vasja Chabibulin
Шойгу придэ порядок наведэ. Готовятся встречать с цветами.
Павел Лазарев
Народ ликует и переобувается!
Игорь Тальков
Следак СБУ обкурился и выписал повестку.
Юрий Николаев
Товарищ Министр Обороны РФ! Вам НЕПРЕМЕННО следует явиться на эти " следствия"! И прихватить с собой АДВОКАТОВ которые будут составлять пару тройку дивизий ВДВ, пару тройку полков танковых войск, Несколько эскадрилий Сушек и Мигов, и в Мариупольский порт должны прибыть несколько мало тоннажных ракетных кораблей с калибрами. И провести следственные действия, только С НИМИ, а не с нами!!!
Светлана Свободная
Давненько я не "ржала" в голос...
Макс Черновол
Смешно, ага.
Зайцев Виктор Зайцев Виктор
Как погоняло этого придурка... старший следователь главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко, что ли? Он реально ТУПОЙ или просто прикалывается? Так юмора в общем-то маловато. И вот с такими чинушами эта "незалэжная от ума" претендует на "государственность". Просто какой-то хутор РАГУЛЕЙ!
Ирина
Вызвали? значит прибудет! Вот только вещички соберёт и сухой паёк в вещмешок сложит.
Виктор Михайлов
Какой-такой Мариуполь !? Сразу в Киев в составе голубых беретов ! Дебилы , мля !
Виталий Татаринов
РЕБЯТ ИЗ ВДВ НА ЭКСКУРСИЮ ВОЗЬМЁТ
Анатолий Селиванов
вежливые люди скоро прийдут в бандерохохляндию и все "себеу" будет в полном дерьме
Борис Федотов
Шойгу приедет...и не один, а с зелёными человечками.....пизда хохлопидорам...
Евгений Гоголев
Так он, эти хохлы, что и тяжёлые наркотики узаконили?
Владимир Лисуков
Всесильное СБУ забурело. Купите на базаре петуха и долбите ему мозги, а россиянам не надо, они скоро будут на Дерибасовской.
Сергей Букин
Сегодня с утра попалась эта новость и мне подумалось: а почему сразу не Путина? Боятся?
кормчий
Дядя Саша Polichek
Опять! Вот же шуты гороховые! А ведь допросятся!
Юрий Матренин
Видимо новый урожай мухоморов собрали.
Юрий Седов
Конечно прибудет! Надо только уточнить транспорт и сопровождение!
Елена Мамонова
Очень страшно за Украину,ведь конченные дебилы у власти там и хоть бы пожаловались,может за нормальных бы сошли
Александр Иванов
Ну вот и повод навестить Хохляндию в сопровождении парочки армий!! Ведь сами просили, надо уважить, дураков!! ЕС обделается но приход по официальному приглашению!!
Ильмира Залеева
Совсем дебилы.... По ходу мозгов у правящей страной администрации вообще нет. Чем дальше в лес, тем больше дров. А бежать то, куда будете????
АНонимКА
Куда бежать они уже знают. Утомились ждать
Strannik Weid
Прибудет вовремя с бригадой псковских адвокатов
АНонимКА
знатные адвокаты, ага
Сергей Гре_в
Допросить Папу Римского, Бидона и Путена. В разных кабинетах. А потом очная ставка и перекрестный допрос. В результате Зеля - Папа Римский, Гройсман - през США, а Яйценюх - президент России. И присоединить Израиль к украине с переносом столицы в Тель-Авив.
Валерий Федосеев
Это очередной фейк, или в хохлосрани всё дебильё из хуторского навоза вылезло?
Медбрат
не фейк))) с утра на первых страницах
Медбрат
МИД Украины: Если Шойгу не явится 20 июля на допрос в Мариуполь, мы засчитаем России техническое поражение в войне.
Вячеслав Тарасов
Сергею Кужугетовичу пора "ехать", иначе этот "дом для умалишенных" не ликвидировать.
Гаражный кооператив ЛАДА
Владимир Владимирович! Да отпустите министра обороны на допрос в СБУ или пусть пошлёт своего зама Тополька, пора кончать эту волынку.
Александр Рус
надо ехать Шойгу.... с Кантемировской Дивизией...
Александр Горбунов
Вот дебилы то, они даже понятия не имеют, что с ними будет по приезду Шойгу.
А Кудасов
Тут эти украинцы действуют по принципу "хоть не догоним, но согреемся". Ну не сидели же сложа руки.

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