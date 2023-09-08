«Никуда уходить с поста не собираюсь»: президент Грузии Зурабишвили заявила, что страна «не устоит под ногами России»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала заявления руководство партии «Грузинская мечта» о том, что ей нужно подать в отставку, иначе её может ожидать импичмент.
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