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«Никуда уходить с поста не собираюсь»: президент Грузии Зурабишвили заявила, что страна «не устоит под ногами России»

«Никуда уходить с поста не собираюсь»: президент Грузии Зурабишвили заявила, что страна «не устоит под ногами России»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала заявления руководство партии «Грузинская мечта» о том, что ей нужно подать в отставку, иначе её может ожидать импичмент.

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