При вчерашней атаке на н/п Поповка Краснояружского района Белгородской области, противник помимо групп СпН ( их накат отбили наши пограничники), активно использовал танки .
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При вчерашней атаке на н/п Поповка Краснояружского района Белгородской области, противник помимо групп СпН ( их накат отбили наши пограничники), активно использовал танки .
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