«В следующем году будет поднят флаг ВМФ»: в Калининграде спустили на воду БДК «Владимир Андреев»

На судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде состоялся торжественный спуск на воду большого десантного корабля (БДК) «Владимир Андреев», построенного по модернизированному проекту 11711 для Военно-морского флота РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии