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«В следующем году будет поднят флаг ВМФ»: в Калининграде спустили на воду БДК «Владимир Андреев»

«В следующем году будет поднят флаг ВМФ»: в Калининграде спустили на воду БДК «Владимир Андреев»

На судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде состоялся торжественный спуск на воду большого десантного корабля (БДК) «Владимир Андреев», построенного по модернизированному проекту 11711 для Военно-морского флота РФ.

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