В МО отчитались об ударе по резервуарам ГСМ для ВСУ в Одессе

В Минобороны России отчитались об ударе по резервуарам ГСМ для украинских войск в порту Одессы. «В порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении.