Гутерриш заявил о подрыве авторитета СБ ООН из-за резолюции по Газе

Авторитет Совета безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) оказался подорван фактом неспособности принять резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.
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