Архив: Франция и Британия планировали начать войну с СССР в 1940 году

В начале 1940-го года Франция и Англия приняли принципиальное решение начать войну против СССР. Об этом говорится в рассекреченном сообщении народного комиссара внутренних дел Лаврентия Берии наркому обороны Клименту Ворошилову.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии