Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Архив: Франция и Британия планировали начать войну с СССР в 1940 году

Архив: Франция и Британия планировали начать войну с СССР в 1940 году

В начале 1940-го года Франция и Англия приняли принципиальное решение начать войну против СССР. Об этом говорится в рассекреченном сообщении народного комиссара внутренних дел Лаврентия Берии наркому обороны Клименту Ворошилову.

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