СМИ: план по вооружению бундесвера ударными БПЛА невозможно осуществить

Газета Welt и издание Politico со ссылкой на конфиденциальные документы Министерства обороны Германии сообщают, что план по оснащению бундесвера ударными беспилотниками к 2029 году, вероятно, не будет реализован.
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