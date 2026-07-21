Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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СМИ: план по вооружению бундесвера ударными БПЛА невозможно осуществить

СМИ: план по вооружению бундесвера ударными БПЛА невозможно осуществить

Газета Welt и издание Politico со ссылкой на конфиденциальные документы Министерства обороны Германии сообщают, что план по оснащению бундесвера ударными беспилотниками к 2029 году, вероятно, не будет реализован.

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