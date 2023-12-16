Более 80 мигрантов напали в Москве на полицейских (ВИДЕО)

Депортировать всех не соблюдающих наши законы мигрантов 'Как они нас русских в 90 е годы по национальному признаку с лозунгом Россия Вокзал Прощайте Мы уехали

Людмила Абрамова

задолбали уже эти мигранты..выгонять на фиг из России, совсем охренели..этот кишлак в Москве уже достал, что власти ждут..не ясно, наверное когда кровь рекой польется и то все их жалеть и оправдывать будут...выгонять со всеми семьями и всякими родственниками, тошнит уже от них куда не плюнь везде эти мигранты ..