Более 80 мигрантов напали в Москве на полицейских, пытавшихся задержать водителя, не остановившегося и напавшего на силовика.
Более 80 мигрантов напали в Москве на полицейских (ВИДЕО)
Комментарии
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И
Ирина
ОЧЕВИДНО ОЧЕПЯТКА😄
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11 час.
lidatima46 Тимощук
Депортировать всех не соблюдающих наши законы мигрантов 'Как они нас русских в 90 е годы по национальному признаку с лозунгом Россия Вокзал Прощайте Мы уехали
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11 час.
Людмила Абрамова
задолбали уже эти мигранты..выгонять на фиг из России, совсем охренели..этот кишлак в Москве уже достал, что власти ждут..не ясно, наверное когда кровь рекой польется и то все их жалеть и оправдывать будут...выгонять со всеми семьями и всякими родственниками, тошнит уже от них куда не плюнь везде эти мигранты ..
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4 час.
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