Американец недоволен местным хлебом

В США пользователи соцсетей обсуждают необычную особенность магазинного хлеба. По их словам, некоторые виды хлеба почти не размокают в воде, сохраняют форму и по консистенции больше напоминают пластилин, чем привычную выпечку.
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