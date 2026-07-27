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Американец недоволен местным хлебом

Американец недоволен местным хлебом

В США пользователи соцсетей обсуждают необычную особенность магазинного хлеба. По их словам, некоторые виды хлеба почти не размокают в воде, сохраняют форму и по консистенции больше напоминают пластилин, чем привычную выпечку.

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