Смольный одобрил проект строительства дороги в Стрельну

Строительство дороги будет предусмотрено за счет средств инвестора ООО «Стрелка». Администрация Петербурга на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства одобрила проект строительства автодороги от Красносельского шоссе в Стрельну.
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