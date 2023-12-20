Смольный одобрил проект строительства дороги в Стрельну

Строительство дороги будет предусмотрено за счет средств инвестора ООО «Стрелка». Администрация Петербурга на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства одобрила проект строительства автодороги от Красносельского шоссе в Стрельну.