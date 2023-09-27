В Челябинске огласили приговор магнитогорцу, жестоко расправившемуся с незнакомым автомобилистом

Хулигана, по пьяни зарезавшего незнакомого водителя в Магнитогорске, приговорили к 13 годам колонии. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в областном суде оглашен приговор в отношении.
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