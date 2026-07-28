Русские хоккеисты едут на смотрины в китайский клуб. Могли играть в топах КХЛ, а не в «Шанхае»

Как Кошелев, Коледов и Барулин согласились на просмотр в «Драконах»?В тот момент, когда «Шанхайские Драконы» поменяли почти весь состав в межсезонье, было не очень понятно, какой будет питерско-китайская команда в предстоящем сезоне.
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