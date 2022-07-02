Последние соседи Шатунова. Кто похоронен рядом со звездой «Ласкового мая»?

На Троекуровском кладбище похоронили Юрия Шатунова, певца, музыканта и композитора. Солист группы «Ласковый май» был похоронен на «Аллее Славы», место на которой ему оплатил композитор Игорь Крутой, ведь у певца не было государственных званий.