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Последние соседи Шатунова. Кто похоронен рядом со звездой «Ласкового мая»?

Последние соседи Шатунова. Кто похоронен рядом со звездой «Ласкового мая»?

На Троекуровском кладбище похоронили Юрия Шатунова, певца, музыканта и композитора. Солист группы «Ласковый май» был похоронен на «Аллее Славы», место на которой ему оплатил композитор Игорь Крутой, ведь у певца не было государственных званий.

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