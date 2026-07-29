Владимир Путин дал оценку работе Бречалова

ИЖЕВСК, 29 июля, ФедералПресс. Президент Владимир Путин дал высокую оценку работе Александра Бречалова на посту руководителя Удмуртии, сделав особый акцент на развитии оборонно-промышленного комплекса региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии