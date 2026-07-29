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Владимир Путин дал оценку работе Бречалова

Владимир Путин дал оценку работе Бречалова

ИЖЕВСК, 29 июля, ФедералПресс. Президент Владимир Путин дал высокую оценку работе Александра Бречалова на посту руководителя Удмуртии, сделав особый акцент на развитии оборонно-промышленного комплекса региона.

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