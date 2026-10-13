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Происшествия

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В Иркутской области сотрудники полиции провели профориентационную беседу с будущими юристами

На базе колледжа Иркутского государственного университета состоялось профориентационное занятие для учащихся, интересующихся работой в правоохранительных органах.

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