Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин улетел с женой Марией Луговой и детьми из России. Актеры сообщили об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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