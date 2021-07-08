Мстительная Алла Борисовна: с какими певицами у нее были конфликты, и как испортилась их карьера

У нас все звездыШоу-бизнесМстительная Алла Борисовна: с какими певицами у нее были конфликты, и как испортилась их карьераАлла Пугачева – Примадонна отечественной эстрады. У нее огромный авторитет, она влияет на музыкальную сферу и события в ней.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTania ЕременкоЧто тут скажешь - всё это давно известно . И не только эти испорчены судьбы подлостью и властью. Увы...Саша ПанкратьевДа Пугачиха как была тварью, так ей и осталась и до сих пор портит всем жизнь !!!Комментировать
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