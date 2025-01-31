Возвращение школьных дискотек может научить детей строить отношения

В Минпросвещения призвали создавать детям условия для начала романтических отношений. Стоит подумать о проведении школьных дискотек, заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха ведомства Наталья Агре.
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