Ген воинов: мужчины с какой группой крови прирождённые охотники

Существует всего четыре группы крови, но после многочисленных исследований стало ясно, что у разных рас и национальностей преобладает своя определенная группа, которая свидетельствует о происхождении этноса, к которому относится индивид.
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