Байден не один. Западные элиты потеряли способность действовать осмысленно

Началась интересная и важная для западного мира политическая неделя — впереди выборы во Франции и в Англии (последние менее важные, уже известно, что одних неудачников там заменят другие, которые тоже не имеют никакого понятия, что делать с наследством обанкротившейся империи), а позади первые дебаты кандидатов в президенты США.