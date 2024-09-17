Суд отказал телеведущей Лазаревой* в снятии статуса иноагента

Российская телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом) обжаловала в Верховном суде России отказ снять с неё данный статус, но в инстанции ей отказали, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.
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